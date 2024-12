Sport.quotidiano.net - MLS, la finalissima sarà tra New York Red Bulls e Los Angeles Galaxy

Leggi su Sport.quotidiano.net

Los, 1° dicembre 2024 – Niente Inter Miami di Messi e Suarez: la finale di MLStra i Lose i NewRed. Non sicuramente una partita scontata, dato il cammino delle due squadre nella regular season. I NewRed, infatti, hanno chiuso al settimo posto nella Eastern Conference, a fronte di 11 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte. La squadra di Sandro Schwarz ha conquistato un totale di 47 punti, conquistando l’ultima posizione per la qualificazione diretta alla fase finale. Diverso il discorso dei Los, che nella Western Conference hanno chiuso al primo posto a pari merito con il LosFC a quota 64 punti, con 19 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Nella prima gara del primo turno di fase eliminatoria, giocata tra il 26 e il 30 ottobre, gli LAhanno sconfitto per 5-0 i Colorado Rapids, mentre i NewRedhanno superato per 1-0 il Colombus Crew.