LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: dopo 20 mosse rapidissime post-Sistema di Londra il cinese pensa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:02scende ora sotto l’ora e 50 minuti a disposizione. Per le 20rimanenti, giusto per intendere la situazione. Ilha davvero tutto il tempo perre la propria situazione.10:59invece gioca una mossa un pochino passiva. Non è un errore, è più un piano di gioco, perché 20. Df5 riporta un po’ la Donna in gioco, però di sicuro è qualcosa che lascia del compenso maggiore al Bianco, in particolare col fatto che c’è il pedone c6 isolato e pronto a essere catturato.10:58 Adesso al Nero serve in qualche modo controbilanciare il fatto che esiste la Torre in d2, e in questo senso Tbd8 (e non Tfd8, perché il pedone f7 va tenuto sott’occhio) è buona. E anzi, è proprio la mossa migliore secondo varie interpretazioni.