Cityrumors.it - La Piaggio dice stop, è la fine di un’ era negli spostamenti: non verrà più prodotto

Leggi su Cityrumors.it

La storica azienda italiana, che ha motorizzato non soltanto l’Italia ma il mondo intero con i suoi rivoluzionari mezzi di trasporto, ha annunciato ladella produzione La storia di, uno dei marchi più importanti della storia italiana, è legata indissolubilmente a quella del nostro paese.Questa meravigliosa avventura ha aiutato a caratterizzare il nostro paese e il nostro popolo, rendendoci riconoscibili agli occhi di tutto il mondo per stile, innovazione e ambizione. Dalla mitica fabbrica di Pontedera sono usciti alcuni dei motocicli a due o tre ruote che hanno permesso a intere generazioni di conoscere quello che avevano intorno.La, è ladi un’ era: nonpiù– Cityrumors.itLaentrò di diritto nella storia della mobilità italiana il giorno che la sua creazione più innovativa, la Vespa, venne consacrata come simbolo di Italianità nel il film “Vacanze Romane”.