Inter-news.it - Fiorentina-Inter, un vero e proprio scontro diretto: trasferta chiave

Leggi su Inter-news.it

apre alle ore 18 il mese di dicembre, l’ultimo del 2024 e ricchissimo di partite. Ancora in, come ana, per proseguire il percorso: ma stavolta si tratta di uno.SFIDA APERTA – Appaiate in classifica a 28 punti, -1 dal Napoli che scenderà in campo a Torino tre ore prima.può valere o la testa della classifica in solitaria o la possibilità di restare in scia ai partenopei. E per questo è unodi altissimo profilo. L’è ripartita dopo la sosta con due vittorie senza subire gol, lo scintillante 0-5 dina e il comunque pesante 1-0 sul RB Lipsia. Laha vinto le ultime sette in campionato, dove non perde addirittura dal 15 settembre. Numeri che certificano come non ci sia margine per sottovalutare l’avversario, in un campo storicamente mai amico.