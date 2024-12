Liberoquotidiano.it - Fiorentina-Inter sospesa, paura in campo: il centrocampista della viola Edoardo Bove colpito da un malore

allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, quando al 17' del primo tempo, nel match tra, ilha accusato un. Il calciatore 22enne è crollato a terra a centro, con i compagni e gli avversari attoniti e in ginocchio, qualcuno quasi in lacrime. Stando alle prime informazioni il giocatore si è accasciato al suolo ed è stato immediatamente soccorso, anche con l'ingresso di una ambulanza sul terreno di gioco del Franchi. Tutti i giocatori, dopo i primi attimi di, con sgomento e lacrime, hanno fatto ritorno negli spogliatoi su indicazione del direttore di gara. A quanto risulta dalle prime informazioni,si stava allacciando gli scarpini e, dopo essersi alzato, è crollato a terra. Articolo in aggiornamento