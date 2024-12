Oasport.it - F1, Carlos Sainz: “Ho dovuto fare un giro completo con una foratura, non sono soddisfatto”

Domenica sfortunata a Lusail per, che non è andato oltre un deludente sesto posto al termine del Gran Premio del Qatar 2024, valevole come penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari è stato pesantemente penalizzato da unanel corso del 35°, perdendo tanto tempo ed uscendo dalla battaglia per le prime quattro posizioni.“Nondi cosa è successo. Houncon unae ho perso un sacco di secondi, poi mifermato e abbiamo avuto una sosta molto lenta. Quandouscito dalla pit-lane hanno messo la Safety Car, quindi tutti gli altri ne hanno approfittato peril pit-stop. A volte le gare vanno così. Oggi eravamo in una buona posizione pertanti punti per la squadra, ma ci è successo di tutto e non è andata bene“, racconta il futuro pilota della Williams ai microfoni di Sky Sport.