Sono in arrivo perdi Belle Arti di Urbino 9di euro. Un contributo importante è fondamentale per mantenere l’eccellenza della scuola di alta specializzazione urbinate e che richiama studenti da tutto il mondo. Il finanziamento rientra in uno stanziamento di quasi ventidi euro per le realtà marchigiane da parte del Ministero dell’Università e della ricerca. "Nove969mila euro per la precisione. E’ una soddisfazione grandissima, una vera redenzione perdi Belle Arti di Urbino – commenta Luca Cesari, direttore della Scuola – che da troppi anni soffre di insufficienti spazi. E’ un dono che mi sento di dedicare innanzittutto ai miei studenti.di Urbino porta un investimento di quasi 10nel cuore della città e dell’Università che vedrà la sua collocazione nel recupero della struttura di Palazzo Odasi, concessa dall’Amministrazione Comunale a beneficio della Istituzione che dirigo.