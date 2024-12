Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, barricata contro l’impianto di trattamento rifiuti a Zorlesco

(Lodi) – Una frazione stretta tra il futuro impianto didiinerti pericolosi e non, in località Vignoni, e la costruenda tangenziale alla via Emilia. Ieri mattina a, popoloso centro urbano in territorio di, un’affollata assemblea di cittadini all’oratorio ha cercato di togliere il velo sul temuto progetto, chiedendo risposte agli amministratori locali. Timori e incertezze hanno caratterizzato l’incon i rappresentanti municipali, sindaco Elia Delmiglio in testa, mentre i tecnici del Comune hanno cercato di inquadrare i passaggi dell’iter autorizzativo in atto. Con una premessa fondamentale: non sarà l’Esecutivo comunale a rilasciare il via libera, di competenza provinciale. “A noi è spettato un compito di natura burocratica con il rilascio della conformità urbanistica dell’opera che segue i dettami del Pgt”, hanno ribadito da Palazzo.