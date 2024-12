Biccy.it - Big di Sanremo 2025, la lista completa

Leggi su Biccy.it

Con l’annuncio dei Big in gara, il Festival diha preso ufficialmente forma. A fare i nomi è stato Carlo Conti in diretta al Tg1.Come dichiarato qualche giorno fa alla stampa ci sono rapper che però hanno presentato “brani più pop che rap con sonorità nuove e non troppe aggressive” e la maggioranza sono uomini. A tal proposito ha fatto una precisazione: “Alla commissione diGiovani ho detto: a parità di votazione, cerchiamo di favorire le donne. Perché, secondo me, c’è bisogno. Fra i Big ci saranno sempre di più gli uomini, ma ci saranno tante donne”.Carlo Conti che sui testi delle canzoni didice “quello che mi piace.non è più un macro mondo non parlano dell’immigrazione, della guerra.si ritorna a parlare di famiglia”avrà provato un’intima gioia.il Festival al tempo del fascismo #CarloConti #pic.