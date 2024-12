Ballando con le stelle Bruganelli sotto attacco Lucarelli | Ti piace dichiarare guerra

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Soniaè stata ospite a Belve, il talk di Francesca Fagnani, e le dichiarazioni che ha fatto sucon lenon sono passate inosservate. Dopo la sua esibizione di stasera, sabato 30 novembre, Alberto Matano e Selvaggiahanno contestato alcune dichiarazioni nell’intervista che l’imprenditrice ha rilasciato. “Hanno costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io. Le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30, mentre botta e risposta con la giuria durava un sacco”, le parole di Soniaa Belve che non sono andate affatto giù al custode del tesoretto dicon le, Alberto Matano. Finita l’esibizione, il giornalista ha voluto dire la sua sull’intervista rilasciata a Belve (che andrà in onda martedì 3 dicembre): “I dati li abbiamo controllati e non sono veri.