Volley, Piacenza risolleva la testa e batte 3-0 Grottazzolina nell'anticipo della decima di Superlega

La Gas Sales Bluenergyinterrompe la serie negativa che durava da tre turni grazie al 3-0 rifilato al fanalino di coda Yuasache lascia il campo emiliano aalta ma che, nei momenti decisivi di un match giocato per alcuni tratti alla pari con i blasonati avversari, si deve arrendere in poco più di un’ora e mezzo di gioco. Non è ancoraspumeggiante di inizio stagione ma questa era una partita importante per la squadra di Anastasi che doveva uscire dal momento difficile con i tre punti importanti anche in chiave quarto di finale di Coppa Italia e che permettono, almeno per questa sera, alla Gas Sales di agganciare al terzo posto la Lube Civitanova in attesa delle gare di domani.Non tutto, appunto, ha funzionato alla perfezione in casa piacentina. Qualcosa nella fase punto è da rivedere, la difesa e il muro sono stati efficaci solo a sprazzi ma tanto è bastato per superare una Yuasa mai doma che ha provato fino in fondo a sovvertire il pronostico ma che ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte ai forti padroni di casa che gioiscono anche per aver ritrovato tutti i titolari.