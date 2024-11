Ilrestodelcarlino.it - Tosi, un’altra condanna. Per l’Albergo Riviera sentenza ribaltata in appello: un anno

L’immobiliarista di Cesenatico Vittorio, 82 anni (foto), è statoto a undi reclusione e 500 euro di multa per truffa dai giudici della Corte d’di Bologna che hribaltato lacon la quale il Tribunale di Forlì lo aveva assolto nell’ottobre dello scorso. La vicenda è quella dell’ ex Albergodi via Del Porto a Cesenatico, per la qualeera già statoto per lottizzazione abusiva: una società diaveva acquisitocollocato in una posizione strategica, ma ormai fatiscente (era un vero pugno in un occhio per l’immagine turistica di Cesenatico), e l’aveva ristrutturato ricavandone 23 appartamenti di alto livello, classificandoli come case vacanza, e poi li aveva venduti. Ma nel 2018, a seguito di indagini della Forestale, venne aperto un procedimento penale per lottizzazione abusiva,fu sequestrato e tale rimane anche ora: se le condanne diventerdefinitive, l’immobile sarà confiscato e passerà al Comune.