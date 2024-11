Thesocialpost.it - Terribili inondazioni, almeno 12 morti e migliaia di sfollati: “Una catastrofe”

Le gravi alluvioni che stanno colpendo il sud della Thailandia e il nord della Malaysia hanno costretto decine didi persone a lasciare le proprie abitazioni e hanno causato la morte di12 persone. In Thailandia, le piogge torrenziali hanno provocato l’evacuazione di 534.000 persone in alcune delle zone più colpite. Le autorità hanno predisposto 200 rifugi temporanei per accogliere gli. Nella confinante Malaysia, sono stati evacuati 139.000 abitanti, con l’istituzione di 679 rifugi nelle regioni più colpite. Il numero diin entrambi i paesi ha già superato quello registrato durante le devastantidel 2014, una delle peggiori catastrofi naturali nella storia del paese.Leggi anche: Invasione ad Aleppo: Jihadisti e alleati ribelli prendono il controllo della città, persone in fugaLa situazione è particolarmente critica, e il primo ministro malese Anwar Ibrahim ha deciso di sospendere le ferie ai membri del governo per concentrarsi sull’emergenza.