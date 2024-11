Thesocialpost.it - Sprint F1 Qatar, è dominio McLaren. Malissimo la Ferrari

Leggi su Thesocialpost.it

, 30 novembre 2024 – L’ultimo appuntamento con laRace della stagione di Formula 1 si è svolto sul circuito di Losail, con i riflettori puntati sulla lotta per il titolo costruttori. Nonostante ilincontrastato di Max Verstappen, già campione del mondo per il quarto anno consecutivo, la competizione trae Red Bull per la supremazia tra le scuderie è stata protagonista.Leggi anche: Totti e il futuro alla Roma: “Tutto dipende da Ranieri, per me è come un padre”in controllo, Norris aiuta PiastriA rubare la scena è stata la strategia di squadra della. Negli ultimi istanti della, Lando Norris ha rallentato volontariamente, permettendo al compagno di squadra Oscar Piastri di conquistare la vittoria. Questo gesto ha consolidato la posizione dellanella corsa al titolo costruttori, lasciando lafuori dal podio.