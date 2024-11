Ilgiorno.it - Pronto il cartellone “Magie del Natale“: casette di legno in piazza

"Avremo più eventi e di migliore qualità". Presentato ieri nella Sala Granata della Biblioteca Laudense il“Magia delle Feste“ in vista del prossimo. Rispetto al 2023 tornano il trenino itinerante e l’albero al centro della(introdotti lo scorso anno). Quest’ultimo, quest’anno, sarà un vero albero acquistato da un vivaio (l’accensione è prevista venerdì 6 alle 18. Una delle novità, saranno lediindella Vittoria. Numerosi poi gli eventi: il concerto diil 2 dicembre alle 20 all’auditorium Tiziano Zalli, affidato alla Fanfara del Terzo reggimento dei Carabinieri Lombardia. Vi saranno poi i tradizionali momenti legati a Santa Lucia, come la telefonata inBroletto, ma anche letture animate sulla patrona dei ciechi il 7 dicembre alle 16 in biblioteca e una mostra sempre sulla santa, a cura del Fai dal 17 dicembre all’ex chiesa di Santa Chiara Nuova.