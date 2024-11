Quotidiano.net - Più libri più liberi, la Fiera delle defezioni

Leggi su Quotidiano.net

Continuano lea “Piùpiù“, lanazionale della piccola e media editoria (a Roma, dal 4 all’8 dicembre) quest’anno dedicata a Giulia Cecchettin e Giacomo Gobbato. Alcuni autori e autrici stanno decidendo di ritirarsi dall’evento in seguito all’invito, da parte della direttrice artistica Chiara Valerio, al filosofo Leonardo Caffo, attualmente sotto processo per maltrattamenti e lesioni aggravate alla ex compagna. Gli ultimi ad annunciare la rinuncia sono stati Carlo Lucarelli e Margherita Ferri. Lo scrittore e la regista hanno annullato l’incontro previsto per giovedì 5 dicembre. Lucarelli, presidente della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, e Ferri, avrebbero presentato rispettivamente la nuova serie podcast A fari spenti, dedicata a casi trattati dalla Fondazione, e il mediometraggio Cerchi, anch’esso basato su casi reali gestiti dalla Fondazione, fra cui i femminicidi di Alessandra Matteuzzi e di Elisa Bravi.