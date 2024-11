Pinerolo il comune boccia la cittadinanza onoraria a Liliana Segre Il sindaco Salvai M5s | Noi antisemiti? Fesserie

Leggi su Open.online

Ha superato i confini della politica locale la decisione didi circa 35mila abitanti in provincia di Torino, di non assegnare laalla senatrice a vita. Ieri, venerdì 29 novembre, il Consiglio comunale hato la mozione presentata da Dario Mongiello, consigliere di una lista civica di opposizione «slegata totalmente da partiti o movimenti politici». Mongiello ha proposto di conferire la, «anche alla luce del fatto che in Italia l’smo è in via di espansione».Ilcon la bandiera della PalestinaL’iniziativa non è stata apprezzata dalla maggioranza che sostiene Lucain quota Movimento 5 stelle. Il Consiglio comunale ha respinto la mozione e nel giro di poche ore la questione è finita sotto i riflettori della politica nazionale.