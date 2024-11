Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca: potevamo fare 6/7 goal. L’arbitro? Mi ha fatto arrabbiare!

Leggi su Dailymilan.it

Al termine della partita con l’Empoli l’allenatore delha analizzato la sfida soffermandosi sull’arbitraggio e suiIlbatte un colpo e soprattutto batte l’Empoli con una grandissima prestazione. A San Siro i rossoneri si sono, infatti, imposti con un netto 3-0, grazie a un super Tijjani Reijnders che ha messo a segno un’altra doppietta.Al termine della sfida, misterha parlato ai microfoni di DAZN e ha analizzato la partita dominata dal Diavolo. Il tecnico portoghese si è soffermato in particolare suifatti dale ha affermato come la squadra deve concretizzare di più epiù, viste le tante occasioni create . Ecco le sue dichiarazioni:Abbiamouna bellissima partita. Sia in attacco che in difesa. Chuku devequesto, entrare e sacrificarsi per la squadra.