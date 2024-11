Inter-news.it - Lautaro Martinez furioso, ora Fiorentina-Inter per sfogarsi! – CdS

Meno uno aci arriva con una rabbia dentro non da poco. Ha fatto rumore la sua esclusione dal “Fifa Best Men’s Player”.ASSENTE –non si spiega la sua esclusione dal Fifa Best Men’s Player, premio che la Fifa riconosce ogni anno al giocatore migliore di tutto l’anno solare. E in effetti, tale assenza non ha alcun senso. Il Toro ha vinto nel 2024 sia lo scudetto della seconda stella con l’da capocannoniere e miglior giocatore della Serie A, ma anche la Copa America con la maglia dell’Argentina. Sempre da top scorer. Insomma, il Toro meritava di sedere al tavolo con gli altri candidati in lizza.infatti è stato escluso, mentre figurano Carvajal, Haaland, Valverde, Wirtz, Bellingham, Mbappé, Yamal, Messi, Rodri, Kroos e Vinicius.