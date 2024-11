Ilnapolista.it - Il Torino di Cairo: vende i migliori e ha il bilancio in rosso. I tifosi sognano un Natale senza di lui

Ildie ha ilin. Iundi luiAsperano nel regalo dipiù bello della loro vita: sotto l’albero desiderano chevenda ile ponga fine a vent’anni di comunismo, una vita grigiafuturo.Probabilmente non si riuscirà a chiudere l’affare perma la sensazione è che la prossima stagione idelpossano finalmente tornare a vivere una vita a colori.La Stampa ovviamente si occupa del tema. E prova a rispondere alla domanda delle domande: quanto vale il?Scrive il quotidiano della città di:Gli esperti di economia aziendale fissano il prezzo tra i 150 e 200 milioni di euro, considerando il forza del marchio conosciuto in tutto il mondo e le potenzialità di una piazza storica per il calcio italiano, ma allo stesso tempo ricordano che la società dinon ha beni di proprietà al di fuori del parco giocatori.