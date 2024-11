Metropolitanmagazine.it - F1 | Sprint GP Qatar 2024: Piastri vince grazie a Norris

Oscarha vinto laRace del GP del, imponendosial regalo del compagno di squadra Lando. Il britannico è scattato dalla pole position al volante della McLaren e ha dominato la gara, ma proprio in prossimità del traguardo ha alzato il piede e ha ceduto il successo all’australiano, ricambiando il favore ricevuto qualche settimana fa in Brasile. Buono il passo gara della Rossa, che però con i soli diciannove giri a disposizione non è riuscita ad agganciare le due McLaren. Sesta, invece, l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, protagonista di un’ottima partenza – con la scodata di Sainz che ha permesso al futuro ferrarista di sorpassare momentaneamente Leclerc in quinta posizione -, mentre delude il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, che chiude soltanto ottavo, perdendo ben tre posizioni al via e finendo sotto la bandiera a scacchi proprio dietro Hamilton e anche la Haas di Nico Hulkenberg.