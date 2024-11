Oasport.it - F1, Piastri ringrazia Norris: “Ottimo lavoro di squadra, senza il suo aiuto sarebbe stato più difficile”

Oscarha vinto la Sprint del Gran Premio del Qatar 2024, valevole come penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Bilancio trionfale per la McLaren, che ha fatto doppietta nella mini-gara odierna a Lusail guadagnando 6 punti sulla Ferrari e allungando così a +30 sulla Scuderia di Maranello nel campionato costruttori., bravo a superare George Russell in partenza, si è poi difeso dagli attacchi del britannico della Mercedes anche grazie all’del suo compagno diLando, che ha rallentato in alcune occasioni per consentirgli di aprire il DRS. Il nativo di Bristol, dopo aver dominato la corsa, ha fatto passare Oscar in uscita dall’ultima curva regalandogli il successo e sdebitandosi così per quanto fatto dal pilota aussie nella Sprint di Interlagos.