F1 GP Qatar Vasseur | Non il risultato che ci aspettavamo ma abbiamo delle buone opportunità

“Tutti cercano di tirare fuori il meglio dall’assetto, ciò che ha fatto la differenza è stata la gestione gomme in situazioni estreme in termini di temperatura di pista. Domani sarà un’altra storia. Non è ilche ci, siamo a un decimo dalla McLaren ma continuiamo a spingere domani perché. Sappiamo che dobbiamo finire davanti a McLaren per tenere il campionato vivo, ma vedremo domani. Serve concentrarsi su noi stessi, la gara sarà lunga”. Queste le parole di Frederic, team principal della Ferrari, al terminequalifiche del Gran Premio del. “La prima opzione per domani è una sola sosta, in caso di due montare la media o la hard dipenderà dalle condizioni di Safety Car. Possono essere entrambe buoni opzioni. Domani l’obiettivo è concludere la gara con tutte e due le macchine ed è questa la cosa importante.