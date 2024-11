Dailymilan.it - Calciomercato Milan, non solo Zlatan Ibrahimovic: anche Marsiglia e PSG su Nicolò Fagioli. La trattativa

Leggi su Dailymilan.it

Ilsi muove sulconche prova il colpo: ma occhioall’interesse die PSGCi sonoe PSG! La Juventus ha messo sul mercato, che è subito finito nel mirino della dirigenza del club di via Aldo Rossi, conche vorrebbe portare il centrocampista italiano ao, così che Paulo Fonseca possa avere un’alternativa in più in mezzo al campo oltre a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders.Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, nelle ultime orei due top club francesi si sarebbero detti molto interessati al classe 2001, per cui la dirigenza della Vecchia Signora chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Visto il pressing di PSG e, però, i piani deladesso si complicano e non poco.