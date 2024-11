Zonawrestling.net - Britt Baker: “Basta gentilezza, il 2025 sarà diverso”

Leggi su Zonawrestling.net

Peril 2024 è stato un anno molto particolare: prima il recupero dall’infortunio alla schiena e dall’attacco ischemico che l’ha colpita nel novembre 2023, poi il rientro in AEW a fine giugno e la sfida per il titolo TBS contro Mercedes Moné a All In – incontro che è stato pesantemente criticato dai fan, in particolare per la performance proprio della dentista – passando per le polemiche nel backstage, con tanto di sospensione per una lite con MJF e Alicia Atout, e la conferma della fine della relazione con Adam Cole. Un anno davvero intenso, dentro e fuori dal ring, in cui i tanti commenti negativi sui social media hanno avuto un peso importante.“Sono esausta”L’ex campionessa mondiale AEW ne ha parlato in un’intervista esclusiva a US Magazine, affrontando proprio il tema delle tante critiche ricevute sui social media e parlando dell’impatto che queste hanno avuto su di lei.