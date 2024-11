Belve Bruganelli sull’esperienza da incubo a Ballando con le stelle | Usata come personaggio polemico per fare ascolti – Il video

Leggi su Open.online

C’è anche Sonia, volto noto della tv italiana ed ex moglie di Paolo Bonolis, tra gli ospiti della terza puntata di, che andrà in onda martedì 3 dicembre su Rai Due. Nell’intervista con Francesca Fagnani,ha parlato innanzitutto della sua esperienza acon le. In quel programma, spiega, hanno «costruito il mio. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io». E poi continua: «Le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30, mentre il botta e risposta con la giuria durava un sacco».«Le polemiche funzionano più del ballo»Insomma, assicura,«a nessuno interessava davveroballassi». E se il programma quest’anno ha avuto particolare successo, conclude con un pizzico di amarezza, è proprio perché il ballo è stato messo in secondo piano.