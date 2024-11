Apre Morata poi show Reijnders | tris Milan ed Empoli ko

Leggi su Ildenaro.it

O (ITALPRESS) – Iltorna subito al successo, dopo il pari contro la Juventus, nel segno di Tijjani: doppietta dell’olandese e 3-0 sull’per Paulo Fonseca e i suoi. Nella nebbia di San Siro scattano subito i rossoneri, che gestiscono il possesso contro una rivale che si dedica a chiudere ogni spazio e difendere in modo arcigno. Emerson Royal e Colombo si costruiscono le prime chances, ma i reali pericoli arrivano dopo il quarto d’ora:spaventano l’. Proprio l’attaccante spagnolo la sblocca al 19?, con un perfetto tiro dall’interno dell’area che non lascia scampo all’ex Vasquez. Ilsi porta sull’1-0, ma la reazione toscana è immediata: Anjorin e Colombo si presentano dalle parti di Maignan, ma non sono precisi. Pulisic spreca due volte il bis e il, nonostante l’evidente nervosismo di Paulo Fonseca (ammonito) domina in lungo e in largo.