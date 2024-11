Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Fabio Torna In Studio, Gemma Furiosa!

Leggi su Uominiedonnenews.it

indopo la segnalazione, maè molto arrabbiata e non si fida più di lui. Arriva il secondo bacio per Martina e Ciro!È stata registrata da poche ore una nuova puntata di. Al centro dell’attenzione ci sono stati di nuovocon nuovi aggiornamenti dopo la segnalazione arrivata su di lui.non è riuscito a farsi perdonare dache è apparsa moltosi giustifica,non si fida!La puntata da poco registrata si è aperta ripartendo dalla segnalazione di ieri. Con un filmato è stato possibile ripercorrere ciò che era successo, fino all’abbandono delloda parte di. Il cavaliere era poi stato raggiunto da. Si scopre che nel dietro le quintele ha dato delle spiegazioni, dicendole che frequentava effettivamente questa signora spagnola ma sono passati quattro mesi e all’epoca loro non si conoscevano ancora.