Corrieretoscano.it - Alessandro Tomasi: “Io candidato presidente Toscana 2025? Per me è un onore”

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO –: “Io? Per me è un, sindaco di Pistoia, coordinatore regionale Fratelli d’Italia, è ilin pectore di centrodestra per le regionali.Non c’è ancora ufficialità. C’è FdI che lo sta indicando come. Come avvenuto anche a Livorno, conal convegno Fratelli d’Italia al Grand Hotel Palazzo. Sala gremita per il convegno organizzato da FdI con Gioventù Nazionale con ilprovinciale PalumboIl punto ce lo fa direttamenteSindaco, coalizione di centrodestra al lavoro per le regionali. A che punto siamo?“Siamo a buon punto. Tutti noi abbiamo messo in evidenza che c’è un valore che non può essere toccato, che non è mai stato mai toccato da 1994: la compattezza e l’unità del centrodestra.