5 alimenti indispensabili per la salute del tuo cuore

per ladel tuoLe malattie cardiache rappresentano circa un terzo di tutte le cause di morte sul pianeta. La buona notizia, però, è che la dieta può fare miracoli nel contrastare e prevenire le affezioni del sistema cardiovascolare.In effetti si sa ormai da tempo che certipossono influenzare positivamente la pressione del sangue, i trigliceridi e il colesterolo, che sono tutti fattori di rischio per le malattie di.Vediamo qui appresso quali sono cinqueche possono fare mirabilia per il nostro apparato circolatorio.5per ladel tuoLe verdure a foglia verdeSpinaci, cavolfiore, cavolo cappuccio sono tutte verdure ricche di vitamine, sali minerali e antiossidanti.In particolare sono grosse fonti di vitamina K, che aiuta a proteggere le arterie e assicura una corretta coagulazione del sangue.