Trotta | Avevo pensato a una sconfitta a Napoli solo di misura per la Roma e così è stato

Ivano, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, del, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Tutti al Var su Sportitalia. Queste le sue parole: “Kean èsempre un giocatore importante ma doveva trovare l’ambiente e l’allenatore giusto: Palladino lo è. Va spronato nella giusta maniera, in passato ha pagato atteggiamenti sbagliati ma ora è fortissimo e lo sta dimostrando. La Fiorentina ha creato una squadra forte e importante. Scudetto? Non so ma per me resterà in alto fino alla fine, Commisso ha promesso investimenti a gennaio. Come deve rispondere un allenatore con episodi a favore o sfavore? L’adrenalina non deve superare l’esperienza per certi livelli. Un commento o una lamentela ci possono stare ma gli episodi alla fine si bilanciano. Chiaramente non è semplice valutare sul momento ma il VAR dà un apporto per valutare più sereni.