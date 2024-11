Anteprima24.it - Scomparsa Falessi, il cordoglio del Consorzio di Bonifica Ufita

Tempo di lettura: 2 minutiProfondo dolore e costernazione ha suscitato aldidell’ladel dott. Antonio. Il presidente Francesco Vigorita, appresa la triste notizia, ha voluto esprimere ai familiari, con una toccante lettera, la Sua vicinanza e quella del. “Ho avuto il piacere e l’onore di conoscere una Grande Persona che si è contraddistinta per Onestà, Professionalità, Competenza e Disponibilità nello svolgimento delle prestigiose e delicate funzioni pubbliche che gli sono state affidate.Come Coordinatore dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, con le sue idee innovative e con il suo operato trasparente, creativo e pragmatico è diventato un esempio ed un riferimento per tutti ed ha consentito all’Agricoltura Campana di crescere e di essere protagonista in Italia, in Europa ed in tutto il mondo.