Noinotizie.it - Napoli: turista salentina morta in incendio nella stanza di un b&b Nella notte

Emanuela Chirilli, unadi 28 anni originaria di Maglie, ha perso la vita in undivampatoal settimo piano di un edificio in Piazza Municipio che ospita il Bed&breakfast ”Covo degli Angioini”. Anche i due piani superiori del palazzo sono stati anneriti dal fumo sprigionatosi dalle fiamme.Il corpo della giovane, che era da sola e che sarebbe deceduta per asfissia, è stato trovato steso per terra all’interno della struttura recettiva dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto intorno alle 4:30. Con loro anche la Polizia Scientifica della Questura dia cui spetta il compito appurare le cause della tragedia.L'articoloindi un b&b proviene da Noi Notizie.