Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si tatuano insieme: "L'amore come lo vedo io pieno di luce e privo di sofferenza". Il significato della frase

“Liebe Ohne Leiden“. È questa la scritta chehanno scelto di imprimere sulla propria pelle. Un ‘tattoo di coppia’, il primo, per madre e figlia, che hanno deciso di condividere l’esperienza, quella di un simbolo che potesse rappresentare il loro legame, trascorrendo un ‘insolito’ pomeriggio in uno studio di tatuaggi milanese.Entrambe reduci da un viaggio di lavoro in Germania, le due donne hanno documentato quasi interamente l’esperienza sui social, pur lasciando in sospeso i fan che si chiedevano cosa avessero deciso di tatuarsi. A darne uno ‘spoiler’ è stato lo studio di tatuaggi, che su Instagram ha condiviso gli scatti dei due tattoo.La stessa scritta, dunque, per le due donne: Liebe Ohne Leiden, che in tedesco significa “Amare senza soffrire”.