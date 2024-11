Ilnapolista.it - Mbappé, le Parisien scomoda pure uno psicologo: «Ha bisogno di un aiuto psicologico, è evidente»

Kylian, attaccante del Real Madrid, sta attraversando un brutto periodo. Il punto più basso finora è la partita di Champions contro il Liverpool. Per lenon si tratta solo di difficoltà tecnico-tattiche, della necessità di ambientarsi a Madrid. Piuttostohadi unhadi unScrive le:“C’è il segreto medico e la mancanza di informazioni attendibili e precise. Ma è certo che il campione del mondo 2018, cinque volte capocannoniere del campionato francese, 26 anni il 20 dicembre, non se la passa bene. Il suo broncio, le sue espressioni, il suo silenzio mediatico e il suo linguaggio del corpo non lasciano spazio a dubbi. Sta attraversando un periodo doloroso. «Kylian sta attraversando un periodo estremamente difficile che purtroppo durerà a lungo.