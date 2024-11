Tutto.tv - Maria De Filippi spiazza Tony Renda a UeD: gesto inatteso, sfilata e abbandoni

Anche la puntata di oggi di Uomini e Donne è stata piuttosto movimentata. La messa in onda è cominciata con ladel parterre femminile. Le dame hanno dovuto sfoderare i loro talenti nascosti e, come di consueto, ne sono accadute delle belle. Ad un certo punto, poi,Deha compiuto uninerente. Al termine della, poi, si è passati a Michele Longobardi e c’è stato un colpo di scena. Nuovaa Uomini e Donne,DeLa puntata del 29 novembre di Uomini e Donne è cominciata con una nuovadel parterre femminile. Ad aprire le danze è stato, come di consueto,. Il DJ ha presentato le varie partecipanti partendo da Morena, la quale ha dato luogo ad uno spogliarello facendo incetta di voti positivi, ma anche di critiche, in quanto è stata definita troppo volgare.