Lanazione.it - Lupa, parla il priore: "Fatto tutto senza eccessi. Rispettate le regole"

di Laura Valdesi SIENA Giustizia paliesca, cala il sipario per lacon una deplorazione mentre a Velluto è stato dato un Palio di squalifica per il pressing al canapea Tittia nell’Istrice.Carlo Piperno, un bilanciosommato positivo per la sua Contrada guardando le pene date dalla giunta comunale. "Nel complesso forse, però ritengo che non siano meritate per ciò che hannolae il fantino. Bastava sentire i commenti dei senesi nei giorni immediatamente dopo il Palio . Si diceva che laaveva vinto fermando la rivale nei limiti delledella Festa. Per questo sono state un fulmine a ciel sereno le sanzioni comminate. Confermo che abbiamole coseeccedere. Nessun comportamento eclatante, rispettandoscritte e non del Palio".