Lungo corso Sempione | Sull’antica via per Parigi meno auto e più biciclette

Oltre un chilometro e mezzo separa piazza Firenze dall’Arco della Pace: unviale alberato, realizzato nel 1801, in piena età napoleonica, come primo tronco della strada che portava a. Progettato sul modello degli Champs-Élysées,appare oggi come una carreggiata centrale affiancata da due controviali, separati da strisce di verde punteggiate da platani.la strada, nuovi sentieri per pedoni e ciclisti, ultimati la scorsa estate. Un lavoro che ha comportato l’eliminazione della sosta irregolare sulle aree verdi e la disposizione di parcheggi ai lati della carreggiata. "Oraè stupendo e si può andare in centro con la bici", commenta Giulia Orsi, che passeggia con il figlio. "Prima i ciclisti andavano in strada ed era pericoloso", aggiunge Paolo Gabbrielli, che abita vicino.