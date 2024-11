Isaechia.it - Jenny Urtis svela a quali ritocchini si sarebbe sottoposto Gianni Sperti (e poi fa un’inaspettata confessione!)

Leggi su Isaechia.it

, famoso chirurgo estetico dei Vip, ha dato vita sui suoi profili social ad una nuova rubrica.L’ex concorrente del Grande Fratello, notoriamente ironica e stravagante, in questo format dal nome Bisturi Fatale si diverte a commentare gli interventi estetici a cui siro sottoposti diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i tanti, si è dedicato a Diletta Leotta, Ilary Blasi e Fedez.Nell’ultimo reel pubblicato, ha passato in rassegna gli stravolgimenti che l’opinionista di Uomini e Donneavrebbe operato sul proprio viso. Se ne è occupato mettendo a paragone due primi piani dell’ex ballerino: uno scatto risalente ai suoi esordi, ai tempi di Buona Domenica, e l’altro tratto dai suoi recenti post Instagram. Ecco secondointratti in particolare avrebbe messo mano:E’ uno degli uomini più famosi della trasmissione di Uomini e Donne.