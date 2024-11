Anteprima24.it - ‘Insieme per Maddaloni’, il consiglio comunale approva due importanti interventi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIldi Maddaloni hato duedelibere che consentiranno il rifacimento della rete idrica e la sistemazione dell’intero manto stradale di due arterie centrali per la viabilità cittadina come via Appia e via Massa. “Abbiamo utilizzato un avanzo di amministrazione libero per effettuare questi. La gestione virtuosa dell’esecutivo De Filippo ci ha permesso di appostare somme per intervenire sulla rete stradale in maniera decisa». A salutare con favore l’zione dei duesono i consiglieri del gruppo Insieme per Maddaloni Angela Sferragatta, Salvatore Tramontano, Giovanni Ventrone con l’assessore Nicola Corbo che evidenziano come con questa operazione si sia proceduto praticamente a sistemare tutti gli ingressi della città.