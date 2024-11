Ilgiorno.it - Indagati per il jet caduto sul monte Legnone: un errore umano commesso a terra

Colico (Lecco) . Non un incidente, ma un guasto, scatenato probabilmente da unda qualcuno a, anzi da più di uno. Risultano diversiper l’M 346 che il 16 marzo del 2022 è precipitato sul, la montagna più alta della provincia di Lecco. Nel disastro aereo ha perso la vita Dave Ashley, istruttore di 49 anni della Raf, la Royal air force. A bordo c’era anche il collaudatore Gianpaolo Goattin, top gun italiano che ora ha 54 anni, miracolosamente sopravvissuto dopo aver impartito l’ordine a entrambi di eiettarsi dal jet. “Il fascicolo di inchiesta, ormai da diversi mesi, non è più a carico di ignoti come all’inizio, ma nei confronti di persone note”, conferma Ezio Domenico Basso, il procuratore capo della Procura della Repubblica di Lecco, che si sta occupando personalmente delle indagini, affiancato da un sostituto, oltre che da periti e consulenti, perché gli accertamenti da compiere sono molti e complessi, con una mole impressionante di dati e procedure da analizzare e verificare.