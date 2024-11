Ilfoglio.it - Il piccolo Manuel è in pericolo in Un posto al sole

Il figlio di Luisa, primo sospettato per l’aggressione al parroco, è scomparso, mentre sia la mamma che la polizia lo cercano. Questa situazione fa riavvicinare Rosa e Luisa, anche se quest'ultima era andata dalla vicina per accusarla di volersi vendicare. “Una mamma non farebbe mai una cosa del genere a un’altra mamma” è la lezione di saggezza che le dà Rosa riappacificandosi con l’ex amica. Ha dovuto anche spiegare ache forse il suo coetaneo ha fatto una cosa molto grave. Il bambino scende in cantina per cercare di salvare l’albero di natale dalla perquisizione dei poliziotti, ma lì trova proprio il figlio di Luisa che si nasconde. E adesso anche ilè in. Al bar Vulcano nel frattempo continuano le pantomime intorno a Sasà e Castrese che nascondono la loro omosessualità.