Ilrestodelcarlino.it - Il diritto del locatore di visionare l'immobile locato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ildeldi accedere all’, ad esempio per mostrarlo a potenziali acquirenti, è una questione rilevante sia per i proprietari che per i conduttori. La giurisprudenza ha affrontato questa tematica in diverse occasioni, consolidando l’idea che, qualora il contratto di locazione preveda una clausola specifica, ilpossa legittimamente esercitare tale. Tuttavia, in assenza di una disposizione contrattuale, ci si è interrogati sulla possibilità di fondare questosu principi generali, come quelli di correttezza e buona fede, che caratterizzano i rapporti obbligatori. Secondo alcune pronunce, l’obbligo del conduttore di consentire l’accesso delall’non nasce solo da una previsione espressa nel contratto, ma anche dai doveri generali di correttezza e buona fede, presenti in ogni rapporto contrattuale.