Cosa si nasconde dietro l' aumento record del prezzo del caffè

Lo sapevate che nei venti centesimi in più che vi costa il vostro espresso mattutino ci sono due guerre, una crisi internazionale e un'emergenza climatica? Pare siano questi i fattori che stanno spingendo alle stelle le quotazioni del. Basti pensare che sulla piazza di New York, secondo Bloomberg, i contratti future sul mese di dicembre sono salite di bel il 70% da inizio anno. Un boom che non si vedeva dal 1977, quasi mezzo secolo fa, ma che spaventa i consumatori preoccupati per i rincari dei chicchi che pesano sempre di più suldella tazzina.Le cause: tra clima e guerreA causare l’dei prezzi non c'è infatti solo l'inflazione. Sono diverse le variabili rialziste che negli ultimi tempo hanno influenzato il mercato del, a cominciare dal clima in Brasile. Al centro delle preoccupazioni la grave siccità che ha colpito negli scorsi mesi la regione amazzonica.