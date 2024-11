Ilfattoquotidiano.it - Cesare Cremonini: “Trovare il coraggio di amare, sembra banale, ma per me è stato un passaggio dolorosissimo. Elisa è una divinità della musica di cui andiamo orgogliosi. Provo un amore fortissimo per lei”

“Alaska Baby” è l’ottavo album in studio di. Dodici canzoni che compongono le tappe di un lungo viaggio, da Bologna all’Alaska attraverso l’America, grazie al quale è nato un album definito dal cantautore “vitale e esplosivo come un disco d’esordio”. Tra i brani il duetto con“Aurore Boreali” che parla di umanità e: “ildi, ma per me èunè unadi cuiunper lei”. Poi c’è “San Luca”, che sarà il prossimo singolo. Una preghiera e un auspicio per il futuro in duetto con Luca Carboni. Ed infine un’altra collaborazione in “Il mio cuore è già tuo”, insieme ai Meduza.Live 25 negli stadi al via da giugno 2025. Disney+ ha annunciato “Alaska Baby”, il documentario video ele di cuiè il protagonista, disponibile prossimamente in esclusiva sulla piattaforma.