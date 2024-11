Inter-news.it - Carlos Augusto complica le scelte di Inzaghi: alternative per Fiorentina-Inter

Il problema di, in forte dubbio perledi rotazione di Simone. Andando a sommarsi con l’indisponibilità di Benjamin Pavard, infatti, la coperta resta cortissima, con un ruolo scoperto.ROTAZIONITE – Appena tornato da un infortunio,sembra dover alzare ancora bandiera bianca. Affaticamento muscolare per lui, in forte dubbio per. Un fattore che mette in forte difficoltà Simonenelleper la prossima partita. Anche perché tra la fascia sinistra, la fascia destra e il ruolo di braccetto di destra rischiano di restare scoperti. Con la contemporanea indisponibilità anche di Benjamin Pavard, uscito per un problema muscolare durante la sfida vinta per 1-0 contro il Red Bull Lipsia, restano due riserve per tre ruoli.