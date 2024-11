Secoloditalia.it - Bancomat fuori uso in tutta Italia, Pos in tilt. Colpa di una danno alle tubature di gas in Svizzera

Blocco indei pagamenti elettronici tramite Pos. Giovedì un guasto ha mandato inil circuito die carte di credito, bloccando anche il prelievo di contanti in moltissimi sportelli bancari. Ci sarebbe un incidente avvenuto durante l’installazione programmata di alcunedel gas inalla base del malfunzionamento che ha la paralisi n. La causa è un disservizio legato alla rete di Worldline, che ha risentito di “problemi di connessione ai suoi data center in, a causa di un’interruzione di servizio da parte di terzi”.Blocco dei pos inuso i pagamenti elettroniciLa spiegazione ufficiale è giunta il giorno seguente, mentre le segnalazioni di malfunzionamento sono proseguite. È stata la stessa Worldline, fintech che gestisce le transazioni elettroniche in Europa, a segnalare ai clienti “un’interruzione generica e diffusa della rete in”.