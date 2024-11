Lanazione.it - Al via “2gether“, la mini rassegna di improvvisazione

La stagione perugina dell’teatrale targata Voci e Progetti si arricchisce di una nuovissima proposta, che porta sul palcoscenico del Teatro Riccini di Ponte Felcino, la“ con tre modi di interpretare l’teatrale, tre performance emozionanti e originali. Primi due appuntamenti oggi e domani. Stasera alle 21 va in scena “Love Song”, con Cecilia Fioriti e Fabrizio Lobello, accompagnati dalle musiche di maestro Alessandro Cristofori: insieme scopriranno quante sfumature ha l’amore, quante note, colori e ritmi. Domani, sempre alle 21 sarà la volta dello spettacolo “Latte in polvere di palcoscenico”: il tema della maternità e del femle in tutte le sfumature, in un carosello di personaggi ed emozioni, raccontato da Mariadele Attanasio e Margherita Gravagna con le musiche di Vittorio Gravagna.