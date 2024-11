361magazine.com - X Factor, è l’ora della semifinale. L’ospite della puntata

In onda questa seraLadi X2024 va in onda questa sera, giovedì 28 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.Per i 6 artisti in gara, la conduttrice Giorgia e i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sarà una serata cruciale, strutturata in due manche che porteranno all’eliminazione di due concorrenti e alla definizione del quartetto che si sfiderà nella finalissima del 5 dicembre a Napoli, in Piazza del Plebiscito.Prima Manche: Orchestra e Meccanismo Škoda Green LightLa prima manche vedrà i concorrenti esibirsi accompagnati dall’Orchestra Philharmonic Franciacorta, composta da 22 elementi. Le interpretazioni includeranno arrangiamenti orchestrali di grandi successi:Achille Lauro:I PATAGARRI – Can’t Help Falling In Love (Elvis Presley)Les Votives – Almeno tu nell’universo (Mia Martini)Lorenzo Salvetti – Caruso (Lucio Dalla)Jake La Furia:Francamente – Per Elisa (Alice e Franco Battiato)Manuel Agnelli:Mimì – Strange Fruit (Billie Holiday)PUNKCAKE – My Way (Frank Sinatra)Grazie al meccanismo Škoda Green Light, il concorrente più votato dal pubblico riceverà tre voti extra e un accesso diretto alla finalissima.