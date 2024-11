Agi.it - Sì, sciare. Ma dove e a che prezzo

AGI - È tempo di sci e sport invernali sulle montagne italiane. La lunga attesa è finita e tra venerdì e sabato molti comprensori sciistici dal Veneto al Piemonte, passando dal Trentino Alto Adige, Lombardia e Valle d'Aosta, apriranno i primi impianti di risalita. L'offerta delle piste sarà limitata e non sarà completa: gli appassionati, operatori turistici e addetti ai lavori sono tutti rivolti col naso all'insù in attesa della neve. Il freddo dell'ultima settimana che ha consentito l'entrata in funzione dei sempre più sofisticati e costosi cannoni, unitamente ad alcune nevicate considerate "buone", hanno garantito l'apertura del 29-30 novembre. Da fondovalle si scorgono le 'lingue bianche' tra i colori ancora dell'autunno. L'offerta della montagna, tanto bella quanto cara, sta cambiando.